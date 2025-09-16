Recolectan 58 toneladas de basura tras festejos patrios en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).-El Gobierno de Morelia, encabezado por el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar, implementó un amplio operativo de limpieza y recolección de residuos tras los eventos conmemorativos del Grito de Independencia y el Desfile Cívico-Militar del 15 y 16 de septiembre.

La noche del 15 de septiembre, inmediatamente después del Grito de Independencia y los festejos en el primer cuadro de la ciudad, la Secretaría de Servicios Públicos desplegó un operativo nocturno en el que participaron 120 trabajadores de limpieza, apoyados por 15 camiones recolectores.

De acuerdo con el titular de la dependencia, Netzahualcóytl Vázquez Vargas, a través de la Dirección de Residuos Sólidos se recolectaron cerca de 46 toneladas de basura, generadas por las celebraciones.