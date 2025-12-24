Recolección de basura en Morelia asciende a 264 mil toneladas en 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Aproximadamente 264 mil toneladas de basura se recolectaron en Morelia durante este 2025, informó Netzahualcóyotl Vázquez Vargas, titular de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales.

En un encuentro con medios de comunicación, el secretario explicó que esta cifra contempla tanto los residuos retirados mediante el programa de prevención de inundaciones, como la recolección diaria en la ciudad y en los distintos eventos públicos realizados a lo largo del año.

En este tenor, el funcionario resaltó el trabajo diario del personal de la Dirección de Residuos Sólidos, ya que cada brigada, en sus distintos horarios, se enfoca en el ordenamiento y la limpieza de la ciudad.