Recolección de basura en Morelia asciende a 264 mil toneladas en 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Aproximadamente 264 mil toneladas de basura se recolectaron en Morelia durante este 2025, informó Netzahualcóyotl Vázquez Vargas, titular de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales.
En un encuentro con medios de comunicación, el secretario explicó que esta cifra contempla tanto los residuos retirados mediante el programa de prevención de inundaciones, como la recolección diaria en la ciudad y en los distintos eventos públicos realizados a lo largo del año.
En este tenor, el funcionario resaltó el trabajo diario del personal de la Dirección de Residuos Sólidos, ya que cada brigada, en sus distintos horarios, se enfoca en el ordenamiento y la limpieza de la ciudad.
Aunado a ello, Vázquez Vargas señaló que cada vez se observa mayor conciencia ciudadana para evitar tirar basura en la vía pública; sin embargo, reconoció que aún es un tema en el que se debe trabajar, particularmente en los puntos donde se deposita basura de manera irregular y en los tiraderos a cielo abierto, ubicados comúnmente en zonas limítrofes.
Añadió que actualmente operan 11 brigadas de limpieza en la ciudad, además de 67 trabajadores asignados exclusivamente al Centro Histórico. A esto se suman 14 brigadas de parques y jardines para el mantenimiento de áreas verdes, así como el equipo de recolección conformado por 127 unidades desplegadas en la ciudad, además de las unidades de las empresas recolectoras.
RPO