Receta exitosa, el nuevo formato del Festival Michoacán de Origen: Sectur

Al tiempo que, opinó, el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia "era un lugar desperdiciado, hoy se han hecho eventos, rescatamos las Cocineras Tradicionales, la Villa Navideña y Michoacán de Origen (entre otros)".

Añadió que "es un recinto que está en una ubicación privilegiada, bien comunicada, sombreada, con drenaje, con iluminación, con agua, que puedes llegar en transporte público, en vehículo o en bicicleta".

Monroy García consideró que "está siendo más exitoso este formato" y ejemplificó que "en 2014, el día que más gente hubo fue con los Ángeles Azules, acudieron 75 mil personas, tuvimos que cerrar la carretera", mientras que con Jesse & Joy "tuvimos 42 mil personas, si tú comparas las dimensiones de allá con las de acá, pero acá tienes todo abierto, sin costo, quiere decir que la derrama per cápita fue mayor a nivel comparativo, de lo que es aquella instalación con ésta".

Y es que la Secretaría de Turismo "es cabeza del Centro de Convenciones", dijo, por lo que ya se trabaja para tener el lugar adecuado, la promoción, el talento (actualmente se define la cartelera) y el área gastronómica.

Mientras refirió de que en coordinación con Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) se revisa el tema que involucra a artesanos y productores.

Indicó que no hay veda por el proceso electoral, pues "no se suspenden las ferias, son eventos familiares que no tienen que ver con obra" .

Destacó que son varias áreas las que participan y que por parte de Sectur son alrededor de 40 millones de pesos los que se invertirán en la realización del festival.

Cabe precisar que el Festival se realizará entre abril y mayo del presente año.