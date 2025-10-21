Recaudan cerca de medio millón de pesos en la carrera Pinktate de Rosa

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con la carrera Pinktate de Rosa se logró recaudar cerca de medio millón de pesos, recursos que serán destinados a la adquisición de prótesis mamarias y mangas para linfedema, informó José Manuel Álvarez Lucio, director del DIF Morelia.

En entrevista colectiva, el director señaló que en total participaron más de mil 800 personas, cifra que superó las expectativas iniciales, ya que se estimaba la participación de mil 200 ciudadanos.

“Afortunadamente, podremos ayudar hasta a 250 personas; ahorita llevamos 210 que ya han acudido al DIF, y hasta el día jueves estaremos recibiendo solicitudes para la entrega del 30 de octubre”, mencionó Álvarez Lucio, quien recordó que más mujeres aún están a tiempo de solicitar estos apoyos en las oficinas del DIF municipal, ubicadas en la colonia Ventura Puente.