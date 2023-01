Rebasado 25% de su capacidad, el Centro de Atención Animal en Morelia

No somos un refugio, hay gente que por alguna situación se cambian de domicilio y nos quieren llevar a sus animalitos al centro y dicen que no los queremos recibir, no es eso, lo que pasa es que les quitamos el lugar a un animalito que realmente esté en un maltrato y que tenemos que darle el seguimiento para su integración nuevamente", señaló Cervantes Jerónimo.