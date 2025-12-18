Realizarán cierres viales para mega posada “Noche de Paz” en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los cortes a la circulación por la realización de la Mega Posada “Noche de Paz” iniciarán a las 17:45 horas del sábado, como parte del operativo de seguridad y vialidad en el que participarán 150 elementos de la Policía de Morelia, informó el comisionado de Seguridad, Pablo Alarcón Olmedo.

En entrevista, el comisionado señaló que el operativo arrancará a las 17:00 horas, aunque los cierres viales comenzarán a las 17:45, particularmente en las zonas por donde transitarán los asistentes.

“Vamos a cerrar lo que es la Calzada Fray Antonio de San Miguel, así como la circulación en la Avenida Madero, desde Las Tarascas hasta la Catedral y los cruces. Conforme avance el desarrollo de la peregrinación, iremos liberando las calles…”, precisó.

Alarcón Olmedo añadió que entre las 18:30 y 19:00 horas se prevé la liberación de las primeras calles, y, una vez que los asistentes se concentren en el primer cuadro de la ciudad, se iniciará la apertura desde Pino Suárez hasta la fuente de Las Tarascas.

Asimismo, indicó que se espera la asistencia de alrededor de 20 mil personas al evento, por lo que el personal operativo realizará las acciones necesarias para garantizar la seguridad durante la actividad.

Para finalizar, el comisionado explicó que se colocarán vallas en algunos puntos donde se desarrollarán actividades culturales y religiosas, con el objetivo de delimitar las áreas.

