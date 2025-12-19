Morelia

Realizan pruebas estructurales en el estacionamiento del Mercado Independencia

Realizan pruebas estructurales en el estacionamiento del Mercado Independencia
Aholibama Andrade
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el estacionamiento del Mercado Independencia se realizan algunas pruebas estructurales con unidades vehiculares, con lo cual se avanza en las labores para su próxima apertura, destacó Netzahualcóyotl Vázquez Vargas, titular de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales.

Durante una entrevista colectiva, el secretario señaló que desde el jueves de esta semana se están llevando a cabo dichas pruebas, por lo que ya se pueden ver algunas unidades ingresando.

“Se apertura el estacionamiento por lapsos, algunas horas, para hacer pruebas estructurales ya con vehículos y con el concesionario (…)”
Aunado a esto, el secretario indicó que las pruebas podrían extenderse hasta el sábado, para posteriormente planear la apertura oficial, esto dependiendo del reporte con el que se cuente.

“No está trabajando en toda su capacidad, porque todavía son las fases de pruebas. Están dejando ingresar los vehículos en diferentes pisos para revisar las cargas (…)”
En este tenor, Vázquez Vargas señaló que este viernes también se estaría concretando el proceso de entrega, el cual continuará en los siguientes días.

Cabe resaltar que el estacionamiento, así como más de 100 locales, presentaron daños tras un incendio que se registró hace más de dos años.

Desde entonces, se han realizado labores de rehabilitación del recinto; sin embargo, la empresa concesionaria a cargo de la obra tuvo distintos atrasos.

