Realizan pruebas estructurales en el estacionamiento del Mercado Independencia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el estacionamiento del Mercado Independencia se realizan algunas pruebas estructurales con unidades vehiculares, con lo cual se avanza en las labores para su próxima apertura, destacó Netzahualcóyotl Vázquez Vargas, titular de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales.

Durante una entrevista colectiva, el secretario señaló que desde el jueves de esta semana se están llevando a cabo dichas pruebas, por lo que ya se pueden ver algunas unidades ingresando.