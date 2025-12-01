Realizan encendido navideño en Morelia con cerca de 2.4 millones de luces

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Desde la avenida Madero y con “Carol of the Bells” de fondo, se realizó el encendido navideño de la capital michoacana “Luces por la paz” el cual incluye aproximadamente 2 millones 400 mil luces.
El encendido, que marca el inicio de las actividades de la temporada decembrina en Morelia, tuvo como preludio la presentación de un pianista que acompañó las voces del Coro de Niños Cantores de Morelia y del Coro Mixto del Conservatorio de las Rosas, quienes interpretaron distintos temas, entre ellos “Carol of the Bells”, una melodía característica de la temporada navideña.
En este tenor, el alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar oprimió el botón de encendido, que iluminó la avenida Madero, la plaza Melchor Ocampo, Plaza de Armas, Acueducto, la Plaza Valladolid y más.
Al respecto, el secretario de Servicios Públicos Municipales, Netzahualcóyotl Vázquez Vargas detalló a medios de comunicación que las luces instaladas este año son cerca de 2 millones 400 mil, y la inversión que se destinó a estas labores es cercana a 800 mil pesos que incluye el mantenimientos de las series de luces.
Posteriormente, las autoridades municipales se dirigieron a la pista de hielo para inaugurar esta atracción, que estará disponible de manera gratuita durante aproximadamente 35 días.
BCT