Realizan encendido navideño en Morelia con cerca de 2.4 millones de luces

El encendido, que marca el inicio de las actividades de la temporada decembrina en Morelia, tuvo como preludio la presentación de un pianista que acompañó las voces del Coro de Niños Cantores de Morelia y del Coro Mixto del Conservatorio de las Rosas, quienes interpretaron distintos temas, entre ellos “Carol of the Bells”, una melodía característica de la temporada navideña.

En este tenor, el alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar oprimió el botón de encendido, que iluminó la avenida Madero, la plaza Melchor Ocampo, Plaza de Armas, Acueducto, la Plaza Valladolid y más.