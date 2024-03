Realizan conversatorio de mujeres con base en sus diversas experiencias en el ámbito laboral

La regidora Paulina Munguía destacó que durante el evento se apreciaron “los contrastes de que independientemente la ideología de la que se emane se busca que haya igualdad de género y equidad en las oportunidades”.

Refirió que cada una desde su perspectiva desde su personalidad, compartió las ventajas de respetar sus decisiones como no casarse, no tener familia, o no fungir en los roles establecidos.

El tema fue buscar la voces que representen las diversas posturas y que haya una pluralidad, porque “las mujeres somos distintas pero no distantes” y refirió que la propuesta es abrir espacios para exponer estos temas pero no con afán de que sean un estandarte para cuestiones electorales, sino que se abra un diálogo continuo para que las personas desde su formación aporten algo.

La secretaria del Bienestar dijo que se ha visibilizado la lucha femenina y que aunque falta camino, todavía aún no se ha logrado romper la brecha que de las diferencias salariales, en cuanto a puestos y trato.

Nuria Gabriela, comentó que es mamá de dos niños, y que ha sido difícil atender ambas actividades pero lo ha logrado.

Mientras que la académica, Gabriela Heredia habló de la importancia de fomentar valores y que se perpetúen además para evitar el desarraigo familiar.

La contralora comentó que es de las primeras mujeres contraloras en un municipio y los retos que ello representa.

Acudieron estudiantes y académicos de la facultad de Derecho y personal del Ayuntamiento.

