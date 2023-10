Realizan caminata y festival a favor de la mujer y de la vida

"Nos sumamos con las familias que quieren levantar la voz por la vida, no están de acuerdo al aborto, no están de acuerdo con la despenalización que tanto se está escuchando. Yo me sumo con ellas, somos varios diputados y diputadas que estamos a favor de esto y la verdad es una marcha en la cual yo participo",

afirmó para MiMorelia.com la diputada Luz María García, quien aprovechó para señalar que continuará con su labor de defender la vida y a la familia, como parte de sus tareas al interior del Congreso del Estado.