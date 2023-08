Realizados por DIF Morelia, 20 diagnósticos de autismo

El estudio médico y psicológico se realiza por parte de expertos en el auditorio del DIF Morelia, se adecua el espacio en un área contenida, hay material didáctico y se les hacen las pruebas para detectarlo, normalmente se realizan de 4 a 5 sesiones, primero se hace la entrevista con los papás, luego se realiza una sesión con papás y niños, posteriormente se hacen pruebas específicamente a los niños y luego ya cuando es muy evidente que hay autismo, y el grado, se les dan resultados y en caso de que se ocupe , se brinda una nueva sesión.

"De las 20 personas que hemos atendido, el 90% sí ha sido corroborado, sí tiene autismo; y de las 150 que han manifestado interés, diez no cumplen con los requisitos por no ser de Morelia o no contar con la edad correspondiente, estamos trabajando con 140, de esos hay que ver si se corrobora que lo padezcan, tenemos que estar seguros", expuso.

Mientras, recordó que el Centro de Atención para Menores con Espectro Autista tendrá capacidad para atender a 100 personas.