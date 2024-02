Realiza Comisión Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial ajustes al PMDU

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A través de la Comisión Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, que es mixta, compuesta por funcionarios y ciudadanos, se han hecho modificaciones al Programa de Desarrollo Urbano (PMDU), "no son estratégicas, no hay cambios de uso de suelo, de urbanizable a no urbanizable, o viceversa", informó Joanna Moreno Manzo.