Reactiva ayuntamiento programa de cobro de predial "Morelia al Día"

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El ayuntamiento de Morelia continúa con el programa de cobro de predial “Ponte a Mano”, que consiste en otorgar un estímulo económico para que los deudores en el pago de este impuesto se pongan al corriente.

La directora de ingresos, Patricia Ruiz Valencia, informó que el pasado viernes por cuestiones técnicas el servicio se detuvo, pero este lunes continuó de manera normal. Remarcó que todas las personas que realizaron su solicitud y en su momento fue aprobada podrán gozar de este beneficio otorgado por el ayuntamiento en sesión de Cabildo.