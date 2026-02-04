Rastrea FGE cuentas bancarias de autofinancieras señaladas por fraude

El fiscal general del estado, Carlos Torres Piña, precisó que hasta el momento son 4 las personas vinculadas a proceso, por lo que dejó en claro que se está indagando a fondo para dar con los defraudadores y conocer si realmente están o no en la legalidad estas financieras.

Uruapan, Zamora y otras regiones, especificó, se han recibido denuncias por el fraude a la población, el cual aseguró se da por las facilidades de pago para adquirir un vehículo.

“Las facilidades que otorgan para el enganche y el pago de estos vehículos; indagar el tipo de financieras y su regulación es lo que debe hacer la población antes de aceptar”, agregó.