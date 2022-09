Raperos unidos contra el cáncer realizarán evento en apoyo a joven moreliana

Además habrá venta de diversos souvenirs de estilo urbano, playeras, gorras, tenis, tatuajes entre otros artículos, los cuales podrás adquirir con increíbles descuentos, pues las líneas de ropa urbana participantes ofrecerán precios especiales y lo recaudado será en beneficio directo de Marian Romero, misma que en compañía de su esposo, amigos y familiares se encontrarán en el evento.

Marian es una joven que se ha encontrado luchando contra el Cáncer y que además no ha tirado la toalla, pues ha organizado diversas rifas, bazares y venta de varios artículos y productos para solventar gastos de su tratamiento. Actualmente el apoyo de su esposo, familia y amigos ha sido de vital importancia para no perder la esperanza, es por ello que te invitamos a participar y disfrutar de este magnifico evento con causa; si te encuentras fuera de la ciudad o por alguna razón no puedes acudir, puedes comunicarte con ella en facebook.com/jazz.romero.581 o realizar tu donativo en la siguiente cuenta 4152 3138 5831 0001