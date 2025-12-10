Rap indígena llega a Morelia: Purepecholos se proyecta en el Clavijero

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El próximo jueves 11 de diciembre a las 17:00 horas, el Centro Cultural Clavijero será sede de la proyección del documental Purepecholos, dirigido por Cuauhtémoc Leopoldo López, que sigue la historia de un grupo de jóvenes indígenas de Nahuatzen que han encontrado en el rap una herramienta de resistencia, expresión y afirmación cultural.

“No solo es música, no solo es una cultura, es nuestro estilo de vida, es nuestra nueva resistencia”, se lee en el cartel oficial del proyecto.