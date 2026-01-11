Ramal Camelinas cerrado esta noche; conoce las rutas alternas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) informó que el Ramal Camelinas permanecerá cerrado en su totalidad durante la noche de este domingo 11 y madrugada del lunes 12 de enero, debido a trabajos de rehabilitación en la vialidad.
El cierre se aplicará en horario nocturno, de 22:00 a 05:00 horas, como parte de un operativo de mantenimiento programado en esta importante vía de conexión en la zona sur de Morelia.
Para los conductores que transiten por la zona, se sugiere tomar las siguientes rutas alternas:
Boulevard Juan Pablo II, continuar por J.J. Tablada, y seguir por Rey Tanganxoan.
O bien, optar por la calle Mozart y Julián Carrillo, dependiendo del punto de origen o destino.
Esta medida podría afectar el flujo vehicular habitual hacia zonas como Altozano, Las Américas, Club Campestre y otras colonias del sur de la capital michoacana, por lo que se recomienda salir con anticipación y manejar con precaución.
BCT