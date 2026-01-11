Ramal Camelinas cerrado esta noche; conoce las rutas alternas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) informó que el Ramal Camelinas permanecerá cerrado en su totalidad durante la noche de este domingo 11 y madrugada del lunes 12 de enero, debido a trabajos de rehabilitación en la vialidad.

El cierre se aplicará en horario nocturno, de 22:00 a 05:00 horas, como parte de un operativo de mantenimiento programado en esta importante vía de conexión en la zona sur de Morelia.