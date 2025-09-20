Rally Patrio 2025: estos son los cierres viales en Morelia para este sábado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este sábado 20 de septiembre se registran cierres a la circulación en distintos puntos de la capital michoacana debido a las actividades del Rally Patrio 2025, por lo que autoridades recomiendan a la ciudadanía tomar precauciones y utilizar vías alternas.
De acuerdo con el reporte oficial, los cierres se aplican en:
Avenida Francisco I. Madero Poniente, a la altura de la Catedral de Morelia, donde ya se encuentra bloqueado el paso vehicular.
Tramo carretero Temazcal – San José de la Cumbre – Mirador Mil Cumbres, que permanecerá cerrado en dos horarios:
▪️ Primer cierre: de 07:45 a 12:30 horas.
▪️ Segundo cierre: de 13:15 a 18:00 horas.
Se exhorta a la población a extremar precauciones y prever rutas alternas, ya que la movilidad en estas zonas se verá afectada durante el desarrollo del evento deportivo.
BCT