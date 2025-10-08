Ríos y drenes suben de nivel en Morelia, pero sin representar riesgo: OOAPAS

El director comentó que actualmente el río Chiquito se encuentra al 35 por ciento de su capacidad, mientras que el río Grande registra un 65 por ciento de su nivel. "Tuvo un aumento debido a la lluvia del día de ayer y al desfogue preventivo de la presa de Cointzio (…)", señaló.

En cuanto a los drenes, indicó que el de Los Itzicuaros registra un 60 por ciento, por lo que se mantiene con bombeo permanente; el resto presenta niveles de entre 30 y 45 por ciento, sin representar riesgo para la población, subrayó.

El director agregó que el dren ubicado en la Carlos Salazar tuvo un incremento importante, pero sin afectaciones a las viviendas de la colonia.

“Esto se debió a la interrupción de la energía eléctrica por el apagón que tuvimos en varias zonas de la ciudad, pero no hubo mayores consecuencias (…)”, apuntó.

Para finalizar, Torres Ramírez reiteró que los monitoreos en los afluentes y drenes de la capital michoacana continúan, por lo que, de presentarse alguna situación adicional, se informará oportunamente.

