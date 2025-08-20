Río Grande puede recibir desfogues de presa Cointzio sin riesgo para Morelia: OOAPAS

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El nivel del Río Grande de Morelia se encuentra actualmente entre un 30 y 35 por ciento de su capacidad, por lo que puede contener el agua de los desfogues preventivos de la presa de Cointzio sin representar afectaciones para la ciudad, destacó Adolfo Torres Ramírez, director del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (OOAPAS).

En entrevista, el director explicó que los desfogues de la presa anunciados por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) aún no se han realizado, ya que en los últimos días las condiciones climatológicas han sido "favorables", lo que ha evitado un incremento en los niveles de almacenamiento.

"Los desfogues, en caso de que se hagan, se harán sobre la parte baja de la cortina, donde habitualmente se desfoga un poco menos de un metro cúbico por segundo durante todo el año, y para los módulos de riego en diferentes momentos (…)", detalló.