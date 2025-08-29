Río Grande con capacidad para recibir desfogue de la presa de Cointzio: OOAPAS

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Río Grande tiene la capacidad suficiente para soportar la aportación del desfogue de la presa de Cointzio, destacó Adolfo Torres Ramírez, director del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (OOAPAS).

El funcionario municipal explicó que, de acuerdo con lo informado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), este desfogue preventivo de 5 metros cúbicos por segundo está programado para iniciar a las 8:00 horas de este viernes 29 de agosto.

En este sentido, señaló que se estima que la aportación hídrica se refleje en la zona urbana por donde atraviesa el Río Grande alrededor del mediodía. Por lo cual, el director señaló que se mantendrán los monitoreos correspondientes en dicho afluente.

En este sentido, Torres Ramírez subrayó lo siguiente: “informar que el Río Grande, que es el que recibirá la aportación de este desfogue, tiene la capacidad suficiente para poder soportar la cantidad antes mencionada sin mayor problema (…)”.

Agregó que actualmente el nivel del Río Grande se encuentra al 40% de su capacidad, mientras que el Río Chiquito registra un 25%, aún con aportaciones de la lluvia de anoche.

En cuanto a los drenes, mencionó que el de Los Itzícuaros se encuentra al 60%, por lo que continúa con bombeo permanente, al igual que los cárcamos de rebombeo ubicados en el dren Mora Tovar. El resto de los drenes, indicó, se mantienen entre un 30 y 40 por ciento de su capacidad.

