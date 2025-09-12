Quitan graffitis del Barrio de las Rosas de Morelia y rehabilitan patrimonio

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como parte de las acciones para conservar el patrimonio cultural de la humanidad, la Gerencia del Centro Histórico de Morelia llevó a cabo labores de rehabilitación en la calle peatonal Bernal Jiménez, ubicada en el Barrio de las Rosas.

Durante esta jornada se realizó el retiro de graffiti, así como la pintura en aplanado de fachadas y la limpieza en esculturas. También se trabajó en la soldadura de estructuras y en la pintura de registros y herrería.

Estas acciones forman parte de la estrategia que busca mejorar el entorno urbano del primer cuadro de la ciudad, protegiendo los inmuebles históricos y promoviendo el respeto por el espacio público.