¿Quieres ser parte de La ConCo? ¡Esta es tu oportunidad!

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si eres fotógrafo o videógrafo y quieres formar parte del mundo del cosplay, el anime y la cultura pop, Vive La ConCo está buscando integrantes para su equipo de fotografía oficial.
La organización abrió convocatoria para sumar talentos visuales que deseen colaborar en las próximas tres ediciones del evento que se celebrará en Guadalajara, Morelia y Puerto Vallarta.
Los interesados deben enviar su book fotográfico o demo reel al correo electrónico angie@laconco.mx, desde donde se establecerá contacto para definir detalles sobre la colaboración.
La ConCo es conocida por reunir a fanáticos del anime, cómic, videojuegos, doblaje y cosplay en un ambiente familiar y lleno de color. Formar parte de su equipo de staff representa una oportunidad para ganar experiencia, crear portafolio y conectar con la comunidad geek.
