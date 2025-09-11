¿Quieres ser parte de La ConCo? ¡Esta es tu oportunidad!

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si eres fotógrafo o videógrafo y quieres formar parte del mundo del cosplay, el anime y la cultura pop, Vive La ConCo está buscando integrantes para su equipo de fotografía oficial.

La organización abrió convocatoria para sumar talentos visuales que deseen colaborar en las próximas tres ediciones del evento que se celebrará en Guadalajara, Morelia y Puerto Vallarta.