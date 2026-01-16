¿Quieres ser operador de tractocamión? Icatmi ofrece capacitación integral y beca mensual

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Instituto de Capacitación para el Trabajo de Michoacán (Icatmi) abrió inscripciones para el programa de Formación Integral de Operadores de Tractocamión en el plantel Villas del Pedregal, dirigido a jóvenes interesados en profesionalizarse en el sector del autotransporte de carga, uno de los más demandados en el país.
A través del esquema Cetransporta-Jóvenes Construyendo el Futuro, personas de 18 a 29 años recibirán una beca mensual de 9 mil 583 pesos. Este apoyo económico cubrirá los seis meses de duración de su capacitación integral, garantizando su formación técnica y estabilidad financiera.
El proceso formativo incluye el desarrollo de competencias técnicas mediante simuladores de tractocamión y la preparación para obtener la licencia Tipo B. Asimismo, el programa integra áreas fundamentales como inteligencia emocional, educación financiera, gestión de riesgos y el dominio de la legislación y normatividad vigente.
Al finalizar, recibirán un documento oficial que acredita su participación, el cual no sustituye ni autoriza el trámite de la licencia federal, pero sí fortalece su preparación para continuar con procesos posteriores. Para incorporarse, las y los aspirantes deberán cumplir con los requisitos del programa federal Jóvenes Construyendo el Futuro, incluyendo su registro y validación en la plataforma oficial.
El proceso de reclutamiento se realizará los días 17 y 19 de enero, de 08:00 a 15:00 horas, en el plantel Villas del Pedregal, ubicado en avenida de la Cantera 2120. Para mayores informes, pueden comunicarse vía WhatsApp al 443 117 8150 o al teléfono (443) 597 2253.
mrh