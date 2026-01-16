¿Quieres ser operador de tractocamión? Icatmi ofrece capacitación integral y beca mensual

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Instituto de Capacitación para el Trabajo de Michoacán (Icatmi) abrió inscripciones para el programa de Formación Integral de Operadores de Tractocamión en el plantel Villas del Pedregal, dirigido a jóvenes interesados en profesionalizarse en el sector del autotransporte de carga, uno de los más demandados en el país.

A través del esquema Cetransporta-Jóvenes Construyendo el Futuro, personas de 18 a 29 años recibirán una beca mensual de 9 mil 583 pesos. Este apoyo económico cubrirá los seis meses de duración de su capacitación integral, garantizando su formación técnica y estabilidad financiera.