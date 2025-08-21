¿Quieres rodar en grupo? Este viernes habrá rodada nocturna, nivel fácil, en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si quieres empezar a rodar en grupo, este viernes tienes la oportunidad perfecta con “Saca la Rila”, una rodada urbana nocturna que se realizará en las calles de Morelia, de nivel muy fácil e ideal para personas principiantes o quienes desean dar un paseo tranquilo en bicicleta por la ciudad.

El punto de reunión será La OBICINA, ubicada en Rey Caltzontzin 637, colonia Félix Ireta, a las 8:00 de la noche, con salida programada para las 8:30 pm. La actividad está organizada por Bicivilízate Michoacán A.C. y En Bici Chido, colectivos que promueven el uso de la bicicleta en Morelia como medio de transporte, recreación y convivencia.

Además, si no tienes bicicleta, ¡no hay problema! El colectivo ofrece préstamo de bicis por una cooperación de $70 pesos (una bici) o $100 pesos (dos bicis), sujeto a disponibilidad.