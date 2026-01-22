Morelia

Desde cursos de inglés hasta talleres de tejido: aprende y emprende en Morelia este 2026
¿Quieres emprender o conseguir empleo? Estos talleres en Morelia son para ti
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- ¿Tienes ganas de emprender, buscar trabajo o simplemente aprender algo nuevo este año? acaban de lanzar una serie de talleres y cursos pensados justo para ti.

Desde inglés y administración básica hasta fieltro y tejido, la Secretaría de la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva (Semmujeris) anunció su primer ciclo de formación 2026 con opciones gratuitas o de bajo costo que inician a partir del 16 de febrero.

Y lo mejor: están abiertos al público en general, no necesitas experiencia previa y los horarios son pensados para personas que estudian, trabajan o cuidan el hogar.

📚 ¿Qué puedes aprender?

💼 Auxiliar Administrativo (Básico)

Ideal si estás buscando tu primer empleo o quieres reforzar tu currículum.
📅 Lunes y miércoles | 🕒 3:00 p.m. a 5:00 p.m. | 💰 $300 pago único
Regístrate aquí

🌍 Inglés Intermedio


Porque hablar otro idioma sí abre puertas.
📅 Lunes y miércoles | 🕘 9:00 a.m. a 11:00 a.m. | 💰 $300 pago único
Regístrate aquí

🎨 Taller de Fieltro


Ideal si te gustan las manualidades y quieres crear accesorios únicos.
📅 Lunes | 🕛 12:00 p.m. a 2:00 p.m. | ✅ Gratis (solo lleva tu material)
Regístrate aquí

🧵 Organizadores en Tejido


Perfecto para decorar tu casa o incluso vender tus creaciones.
📅 Martes | 🕛 12:00 p.m. a 2:00 p.m. (empieza el 17 de febrero) | ✅ Gratis
Regístrate aquí

👗 Prendas de Crochet


Si te late diseñar ropa o buscas un pasatiempo con futuro.
📅 Miércoles | 🕛 12:00 p.m. a 2:00 p.m. (empieza el 18 de febrero) | ✅ Gratis
Regístrate aquí

Las inscripciones ya están abiertas y se hacen en línea. También puedes entrar a las redes sociales de Semmujeris donde se publican los enlaces oficiales para cada curso.

