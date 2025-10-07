¿Quieres desfilar como catrina o catrín en Morelia? Así te puedes inscribir

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Cultura de Morelia abrió la convocatoria oficial para participar en el Desfile de Catrinas y Catrines 2025, el cual se llevará a cabo el próximo 1 de noviembre a las 18:00 horas.

El registro está abierto del 6 al 30 de octubre de 2025 y puede realizarse en línea a través del enlace: 👉 https://acortar.link/XurOA4

La convocatoria está dirigida a la ciudadanía en general. Los participantes deberán portar vestimenta y maquillaje que representen la imagen tradicional de la Catrina y el Catrín, incluyendo elementos coloniales, poscoloniales o regionales de Michoacán, con sombreros, plumas y accesorios si así lo desean.

El desfile iniciará en el Avenida Acueducto, frente al Centro Cultural UNAM (Acueducto #19), y recorrerá la Avenida Madero hasta llegar a la Plaza de Armas, pasando por la Fuente de las Tarascas y el Arco del Acueducto.