¿Quieres desfilar como catrina o catrín en Morelia? Así te puedes inscribir

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Cultura de Morelia abrió la convocatoria oficial para participar en el Desfile de Catrinas y Catrines 2025, el cual se llevará a cabo el próximo 1 de noviembre a las 18:00 horas.
El registro está abierto del 6 al 30 de octubre de 2025 y puede realizarse en línea a través del enlace: 👉 https://acortar.link/XurOA4
La convocatoria está dirigida a la ciudadanía en general. Los participantes deberán portar vestimenta y maquillaje que representen la imagen tradicional de la Catrina y el Catrín, incluyendo elementos coloniales, poscoloniales o regionales de Michoacán, con sombreros, plumas y accesorios si así lo desean.
El desfile iniciará en el Avenida Acueducto, frente al Centro Cultural UNAM (Acueducto #19), y recorrerá la Avenida Madero hasta llegar a la Plaza de Armas, pasando por la Fuente de las Tarascas y el Arco del Acueducto.
Requisitos para participar:
Presentarse caracterizado o caracterizada el día del desfile.
Contar con maquillaje en rostro y extremidades.
Seguir las bases de participación establecidas en la convocatoria.
Para más información o aclaraciones, la Secretaría puso a disposición el teléfono 443 312 11 26.
Este desfile es una de las actividades más esperadas del programa de Día de Muertos en Morelia, reconocida por su colorido, creatividad y valor cultural.
SHA