¿Quieres cantar como en Broadway? Este taller en Morelia es para ti

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como parte de su oferta de actividades formativas, el Instituto de la Juventud Moreliana (IJUM) invita a jóvenes de la ciudad a participar en el taller de canto escénico “Broadway Sing”, que será impartido por Cory Arteaga, artista y vocal coach con experiencia en el género musical.

El taller está dirigido a personas jóvenes interesadas en el canto, el teatro musical y la expresión artística, con el objetivo de desarrollar habilidades vocales al estilo Broadway, así como confianza en el escenario.

Quienes deseen participar pueden solicitar más información al teléfono 443 312 27 35 o al número directo de contacto 443 475 1229, según se indica en la convocatoria visual compartida en redes sociales del IJUM.