¿Quieres aprender a nadar? IMCUFIDE lanza descuentos para cursos 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si entre tus propósitos está aprender a nadar o continuar con tu formación acuática, el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (IMCUFIDE) de Morelia lanzó atractivos descuentos para sus cursos anuales de natación 2026.

La promoción aplica únicamente durante el fin de semana del sábado 22 y domingo 23 de noviembre, con inscripciones disponibles en los complejos acuáticos Medallistas Paralímpicos, Morelos-INDECO, Bicentenario y Villa Magna.

Según IMCUFIDE, hay dos modalidades para aprovechar los descuentos:

1ª opción: pagando tu mensualidad de diciembre 2025 100% de descuento en la inscripción anual 2026. 50% en la mensualidad de enero. 25% en la mensualidad de febrero.

2ª opción: pago anual anticipado antes del 5 de diciembre de 2025 Obtendrás 20% de descuento en todas las mensualidades de 2026.



El horario para inscripciones es de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. el sábado y de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. el domingo. No aplica en convenios con IMCUFIDE.

Requisitos: Examen médico ($75), dos fotos tamaño infantil, copia de INE, CURP y pago de credencial ($45).

📍 Más información puede consultarse directamente en las instalaciones mencionadas.