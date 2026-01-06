¿Quieres aprender a bailar salsa, bachata y más? Descubre este taller en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si este 2026 uno de tus propósitos es moverte, hacer ejercicio y divertirte, el Colegio de Morelia te invita a su taller de Baile Latino, con horarios accesibles, cuotas económicas y grupos tanto para principiantes como para avanzados.

Las clases se imparten lunes, miércoles y viernes, con dos turnos disponibles:

🕖 19:00 a 20:00 hrs (Avanzado)

🕗 20:00 a 21:00 hrs (Básico)

Por una cuota mensual de $189 pesos, podrás aprender ritmos como salsa, bachata, merengue y más, de la mano de instructores profesionales.