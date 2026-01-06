Morelia

¿Quieres aprender a bailar salsa, bachata y más? Descubre este taller en Morelia

No importa si eres principiante o avanzado, hay un grupo para ti. Lunes, miércoles y viernes por la tarde, a un precio accesible
Silvia Hernández
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si este 2026 uno de tus propósitos es moverte, hacer ejercicio y divertirte, el Colegio de Morelia te invita a su taller de Baile Latino, con horarios accesibles, cuotas económicas y grupos tanto para principiantes como para avanzados.

Las clases se imparten lunes, miércoles y viernes, con dos turnos disponibles:
🕖 19:00 a 20:00 hrs (Avanzado)
🕗 20:00 a 21:00 hrs (Básico)

Por una cuota mensual de $189 pesos, podrás aprender ritmos como salsa, bachata, merengue y más, de la mano de instructores profesionales.

📍 Ubicación: Colegio de Morelia, Av. Guadalupe Victoria #2225, colonia Lomas de Santiaguito.

Este taller es una excelente opción para quienes buscan una actividad divertida, accesible y con enfoque cultural. Ya sea que no sepas nada de baile o busques perfeccionar tu técnica, ¡hay un grupo para ti!

