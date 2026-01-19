¿Quieres ahorrar en agua? OOAPAS congela tarifa de 2025 sólo este mes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las tarifas del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (OOAPAS) tendrán un ajuste a partir de febrero, informó el director del organismo, Adolfo Torres Ramírez, al señalar que el pago anualizado permite conservar la tarifa del año anterior.
En un encuentro con medios de comunicación, el director señaló que, gracias a distintos programas implementados, como El Buen Fin y otras estrategias, cada vez existe menor rezago en las cuentas del organismo. Detalló que lograron reducir en un 15% las cuentas con adeudos mayores.
Ante este panorama, extendió una invitación a la población para que aproveche lo que resta del mes de enero el programa de pago anualizado. Sobre esta modalidad, explicó que, además de adelantar el pago del servicio, las y los usuarios aún podrán acceder a las tarifas correspondientes a 2025, pues señaló que en febrero entrará en vigor la nueva tarifa con un incremento del 6%.
Añadió que la factura promedio, dependiendo de la tarifa con la que cuenten las viviendas, puede oscilar entre 300 y 600 pesos bimestrales. Por ello, indicó que en un recibo, bajo este incremento del 6%, representaría entre 16 y poco más de 30 pesos bimestrales.
Respecto a la respuesta que ha tenido este tipo de pago, informó que en diciembre de 2024 acudieron más de 16 mil usuarios para realizar el pago anualizado, lo que representó una captación cercana a los 29 millones de pesos.
Mientras que en diciembre de 2025 fueron 21 mil 100 usuarios quienes aprovecharon esta modalidad, lo cual significó para el organismo una captación aproximada de 38 millones de pesos. Finalmente, al extenderse este programa durante enero, indicó que en las próximas semanas se darán a conocer las cifras finales de las cuentas que optaron por este esquema de pago.
rmr