¿Quieres ahorrar en agua? OOAPAS congela tarifa de 2025 sólo este mes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las tarifas del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (OOAPAS) tendrán un ajuste a partir de febrero, informó el director del organismo, Adolfo Torres Ramírez, al señalar que el pago anualizado permite conservar la tarifa del año anterior.

En un encuentro con medios de comunicación, el director señaló que, gracias a distintos programas implementados, como El Buen Fin y otras estrategias, cada vez existe menor rezago en las cuentas del organismo. Detalló que lograron reducir en un 15% las cuentas con adeudos mayores.

Ante este panorama, extendió una invitación a la población para que aproveche lo que resta del mes de enero el programa de pago anualizado. Sobre esta modalidad, explicó que, además de adelantar el pago del servicio, las y los usuarios aún podrán acceder a las tarifas correspondientes a 2025, pues señaló que en febrero entrará en vigor la nueva tarifa con un incremento del 6%.