Quema una iglesia en Morelia y acaba detenido: FGE vincula a proceso al presunto responsable

De acuerdo con los datos de prueba expuestos ante el Juez de Control, el 27 de noviembre el investigado ingresó a un templo religioso en la colonia Felícitas del Río, donde presuntamente intentó apoderarse de diversos objetos de valor. Minutos después, el imputado habría provocado un incendio al interior del inmueble, ocasionando daños materiales cuyo monto asciende a 793 mil 62 pesos.

El hombre fue retenido en el lugar hasta la llegada de elementos de la Policía Municipal, quienes procedieron a su detención y lo presentaron ante el agente del Ministerio Público de la Fiscalía Regional de Morelia.

Tras ser llevado a audiencia, el Juez de Control resolvió vincularlo a proceso, imponerle prisión preventiva justificada y fijar un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

