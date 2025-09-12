¡Que suene el mariachi! Habrá evento gratuito en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con motivo de las celebraciones patrias, Macroplaza Estadio invita a disfrutar de una velada musical con mariachi el próximo miércoles 13 de septiembre, a partir de las 5:00 de la tarde.

La información fue compartida a través de redes sociales oficiales del centro comercial, donde se destaca que el evento es gratuito y apto para toda la familia. La cita es en el Periférico Paseo de la República 3380, en Morelia.

Bajo el lema “donde la tradición suena fuerte”, el espectáculo contará con música mexicana en vivo en un ambiente decorado con motivos patrios, ideal para iniciar con alegría las fiestas del mes de septiembre.