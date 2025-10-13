¡Que suba el telón! Morelia arranca temporada de teatro de otoño este viernes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este viernes arranca en la ciudad la temporada “Un otoño de teatro”, con la presentación de la obra “La Maratón de Nueva York”, una puesta en escena que promete reflexión y emoción en cada acto.

La cita será en la Sala Silvestre Revueltas de la Facultad Popular de Bellas Artes de la UMSNH, ubicada en Guillermo Prieto #87, Centro.

La obra se presentará en dos fechas:

17 de octubre , a las 19:00 horas

24 de octubre, con dos funciones, a las 17:00 y 19:00 horas

La obra, dirigida por Rita Gironés, cuenta con las actuaciones de Ricardo Robles y Óscar D. Sánchez, y el diseño de iluminación de Jesús Suárez.