¡Que suba el telón! Morelia arranca temporada de teatro de otoño este viernes

La puesta en escena se presentará el 17 y 24 de octubre en la Facultad Popular de Bellas Artes; la entrada es gratuita
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este viernes arranca en la ciudad la temporada Un otoño de teatro”, con la presentación de la obra “La Maratón de Nueva York”, una puesta en escena que promete reflexión y emoción en cada acto.

La cita será en la Sala Silvestre Revueltas de la Facultad Popular de Bellas Artes de la UMSNH, ubicada en Guillermo Prieto #87, Centro.

La obra se presentará en dos fechas:

  • 17 de octubre, a las 19:00 horas

  • 24 de octubre, con dos funciones, a las 17:00 y 19:00 horas

La obra, dirigida por Rita Gironés, cuenta con las actuaciones de Ricardo Robles y Óscar D. Sánchez, y el diseño de iluminación de Jesús Suárez.

El evento forma parte de las actividades culturales organizadas por la Secretaría de Cultura de Morelia y la UMSNH, y es completamente gratuito, aunque con cupo limitado, por lo que se recomienda llegar con anticipación.

