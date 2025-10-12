¡Que rujan los motores! Este lunes, autos de la Carrera Panamericana llegarán al centro de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este lunes, los caminos de Michoacán vibrarán con el paso de vehículos clásicos de competencia que forman parte de la edición 2025 de la Carrera Panamericana, un evento automovilístico de talla internacional que regresa al estado como parte de su etapa "Querétaro–Morelia".
Durante esta jornada, los habitantes de Morelia y sus alrededores tendrán la oportunidad única de ver de cerca estas icónicas máquinas, no solo en su paso por carreteras como Mil Cumbres y San José de la Cumbre, sino también en el punto de llegada ubicado frente a la catedral de la capital michoacana, donde se colocará el arco de meta y se espera una gran concentración de espectadores.
De acuerdo con la ruta oficial, el recorrido iniciará en El Pueblito, Querétaro, para luego ingresar a Michoacán a través del tramo Huajúmbaro, avanzando hacia las curvas de Mil Cumbres, el Mirador, La Cascada y San José de la Cumbre, con múltiples secciones de velocidad sobre la carretera federal 15 en dirección a Morelia; tras una parada técnica en Jaripeo, los pilotos retomarán el ascenso para completar las últimas etapas y finalizar el trayecto en el corazón del Centro Histórico de la capital michoacana.
La llegada de los autos a catedral está programada entre las 16:30 y 17:00 horas, por lo que se recomienda a los asistentes acudir con tiempo, ya que el acceso vehicular en las calles aledañas al primer cuadro de la ciudad podría estar restringido.
La meta frente a la catedral ofrecerá un espectáculo visual para familias, turistas y aficionados al automovilismo, quienes podrán observar los autos, tomar fotografías y vivir de cerca uno de los eventos deportivos más representativos del continente.
