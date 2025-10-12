¡Que rujan los motores! Este lunes, autos de la Carrera Panamericana llegarán al centro de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este lunes, los caminos de Michoacán vibrarán con el paso de vehículos clásicos de competencia que forman parte de la edición 2025 de la Carrera Panamericana, un evento automovilístico de talla internacional que regresa al estado como parte de su etapa "Querétaro–Morelia".

Durante esta jornada, los habitantes de Morelia y sus alrededores tendrán la oportunidad única de ver de cerca estas icónicas máquinas, no solo en su paso por carreteras como Mil Cumbres y San José de la Cumbre, sino también en el punto de llegada ubicado frente a la catedral de la capital michoacana, donde se colocará el arco de meta y se espera una gran concentración de espectadores.