¡Que no te multen! Termina permiso especial para estacionarse en Centro de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Policía de Morelia informó que ha concluido el permiso especial para el estacionamiento de vehículos compactos en el Centro Histórico de la ciudad.

A través de redes sociales, la corporación exhortó a la ciudadanía a respetar los espacios destinados para personas con discapacidad, así como las áreas de carga y descarga y otras zonas donde no está permitido estacionarse.

“Con tu apoyo mantenemos el orden, la movilidad y una mejor convivencia vial para todas y todos”, publicó la dependencia municipal, junto al llamado a respetar el reglamento de tránsito vigente.

La medida, que en su momento permitió la estancia temporal de ciertos vehículos en calles del primer cuadro, ha sido retirada para reforzar la vialidad y facilitar la movilidad peatonal y vehicular, especialmente en temporadas de alta afluencia como el inicio de año.

