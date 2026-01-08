Morelia

¡Que no te multen! Termina permiso especial para estacionarse en Centro de Morelia

La Policía de Morelia recordó que ya no está vigente el permiso especial para vehículos compactos en el Centro Histórico
¡Que no te multen! Termina permiso especial para estacionarse en Centro de Morelia
FB/ Policía de Morelia
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Policía de Morelia informó que ha concluido el permiso especial para el estacionamiento de vehículos compactos en el Centro Histórico de la ciudad.

A través de redes sociales, la corporación exhortó a la ciudadanía a respetar los espacios destinados para personas con discapacidad, así como las áreas de carga y descarga y otras zonas donde no está permitido estacionarse.

Con tu apoyo mantenemos el orden, la movilidad y una mejor convivencia vial para todas y todos”, publicó la dependencia municipal, junto al llamado a respetar el reglamento de tránsito vigente.

La medida, que en su momento permitió la estancia temporal de ciertos vehículos en calles del primer cuadro, ha sido retirada para reforzar la vialidad y facilitar la movilidad peatonal y vehicular, especialmente en temporadas de alta afluencia como el inicio de año.

SHA

Policía Morelia
estacionamiento
Grid

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com