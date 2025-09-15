¡Que no se te pase! OOAPAS no abrirá este martes por Fiestas Patrias

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con motivo de la conmemoración del Grito de Independencia, el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOAPAS) de Morelia anunció que este martes 16 de septiembre sus oficinas y módulos de cobro permanecerán cerrados.

De acuerdo con el aviso oficial, las actividades y la atención al público se reanudarán el miércoles 17 de septiembre en sus horarios habituales.

El OOAPAS agradeció la comprensión de los usuarios e invitó a planear con anticipación cualquier trámite o pago relacionado con el servicio de agua potable en la capital michoacana.