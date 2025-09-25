Morelia

¡Que no se te pase! Creatividad, IA y speakers de alto nivel llegarán a Morelia

El evento contará con talleres especializados en temas como la automatización de procesos creativos y la creación de contenido con inteligencia artificial, pensados para estudiantes, emprendedores y público general
¡Que no se te pase! Creatividad, IA y speakers de alto nivel llegarán a Morelia
Depositphotos
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Del 14 al 16 de octubre se llevará a cabo Morelia Lab 2025, un evento gratuito que reunirá talleres, conferencias y actividades de innovación, inteligencia artificial y creatividad, en las instalaciones del Colegio de Morelia.

Te puede interesar:
Morelia Lab 2025 contará con 25 conferencias y talleres gratuitos sobre IA
¡Que no se te pase! Creatividad, IA y speakers de alto nivel llegarán a Morelia

En entrevista con medios locales, el director de la institución detalló que la programación completa estará disponible en la página oficial del Colegio, y se gestionará apoyo logístico para facilitar la movilidad de estudiantes interesados en asistir.

Entre las actividades están talleres sobre automatización de procesos creativos y creación de contenidos con inteligencia artificial. Además, se ofrecerán conversatorios a cargo de expertos en innovación, industria y proyectos emergentes.

Destacan la participación de ponentes de alto perfil, como Ana Karen Ramírez, astronauta análoga y emprendedora, así como Saraí Cortés, especialista en soluciones innovadoras para marcas.

SHA

inteligencia artificial

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com