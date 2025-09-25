¡Que no se te pase! Creatividad, IA y speakers de alto nivel llegarán a Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Del 14 al 16 de octubre se llevará a cabo Morelia Lab 2025, un evento gratuito que reunirá talleres, conferencias y actividades de innovación, inteligencia artificial y creatividad, en las instalaciones del Colegio de Morelia.
En entrevista con medios locales, el director de la institución detalló que la programación completa estará disponible en la página oficial del Colegio, y se gestionará apoyo logístico para facilitar la movilidad de estudiantes interesados en asistir.
Entre las actividades están talleres sobre automatización de procesos creativos y creación de contenidos con inteligencia artificial. Además, se ofrecerán conversatorios a cargo de expertos en innovación, industria y proyectos emergentes.
Destacan la participación de ponentes de alto perfil, como Ana Karen Ramírez, astronauta análoga y emprendedora, así como Saraí Cortés, especialista en soluciones innovadoras para marcas.
