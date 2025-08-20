Morelia

¡Que no se te pase! Útiles y hasta cortes gratis en la Expo Regreso a Clases en Morelia

Del 27 al 31 de agosto, Plaza Valladolid albergará una edición más de esta expo escolar con servicios gratuitos, descuentos y todo lo necesario para el regreso a clases
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Fomento Económico de Morelia anunció la realización de la 15ª Expo Regreso a Clases, la cual se llevará a cabo del 27 al 31 de agosto en la Plaza Valladolid, en un horario de 09:00 a 20:00 horas.

Durante cinco días, los asistentes podrán encontrar en un solo lugar todo lo necesario para preparar el regreso a clases, incluyendo útiles escolares, mochilas, calzado, uniformes, y hasta cortes de cabello gratuitos para niños y niñas.

Además de la oferta comercial, se espera la participación de proveedores locales y talleres que ofrecerán descuentos especiales, promoviendo así el consumo interno y apoyando la economía familiar.

La Expo es organizada en coordinación con el PUMICH (Punto México Conectado) y el gobierno municipal de Morelia. Se trata de una iniciativa ya consolidada, que año con año ha beneficiado a miles de familias morelianas.

