¡Que no se te pase! Útiles y hasta cortes gratis en la Expo Regreso a Clases en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Fomento Económico de Morelia anunció la realización de la 15ª Expo Regreso a Clases, la cual se llevará a cabo del 27 al 31 de agosto en la Plaza Valladolid, en un horario de 09:00 a 20:00 horas.

Durante cinco días, los asistentes podrán encontrar en un solo lugar todo lo necesario para preparar el regreso a clases, incluyendo útiles escolares, mochilas, calzado, uniformes, y hasta cortes de cabello gratuitos para niños y niñas.

Además de la oferta comercial, se espera la participación de proveedores locales y talleres que ofrecerán descuentos especiales, promoviendo así el consumo interno y apoyando la economía familiar.