"Que mis hijos se enteren que yo no maté a su mamá": presunto feminicida de Guadalupe del Toro

Martín "N" aseguró que cuando al inicio del juicio solicitó el procedimiento abreviado, no fue por sentir alguna responsabilidad, sino por evitar un desgaste para sus hijos y su familia, tanto emocional como económico.

Finalizó su intervención, pidiendo ser juzgado conforme a derecho, "no soy mala persona, espero que las asociaciones feministas no influyan en una decisión, que se me juzgue conforme a derecho".

En ese momento, el Ministerio Público (MP), ratificó la acusación en contra de Martín "N" quien presuntamente habría privado de la vida a Guadalupe por estrangulamiento, luego de proporcionarle 11 lesiones en todo el cuerpo. Hecho según motivado por "celopatía".

Acusación fundamentada por el MP, por una mancha de sangre que correspondía a la víctima en la cajuela de la camioneta que presuntamente manejaba Martín "N". Además de que en el testimonio de los testigos apuntan a que el día de los hechos la víctima se dirigía con Martín y sus hijos a entregarle un regalo por el cumpleaños de uno de los menores.

También cuentan con una sábana (radio-frecuencia) del teléfono de la víctima que refiere que Guadalupe llegó al punto donde acordaron con Martín "N".

En los alegatos por parte de la defensa se buscó desacreditar datos probatorios con el caso de la declaración de Juan, hermano del imputado, al argumentar que él no contaba con un abogado al momento de que dio la localización del cuerpo.

"No sé acreditó responsabilidad en las pruebas periciales", mencionó la defensa.

Además aseveró, sin exponer prueba alguna, que el imputado se encontraba trabajando al momento de que habrían ocurrido los hechos. Por ello, solicitó al Tribunal la "sentencia absolutoria".

De las últimas partes en hablar en la audiencia fue la hermana y víctima indirecta en el caso, Verónica, quien exclamó lo siguiente: "es clara la violencia (la intención) era terminar con la vida de mi hermana con formas de violencia como la crueldad. La desnudó de la parte de los genitales, la forma de hacerla sufrir. Mi hermana se defendió hasta el último momento del trato atroz".

En este punto, el juez determinó un receso, para dictaminar un fallo para el imputado en el caso, por lo que la audiencia será retomada a las 13:30 horas de este jueves para resolver la situación jurídica de Martín "N".

