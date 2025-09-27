Morelia

Pumpkin Art en Morelia: la experiencia otoñal que no sabías que necesitabas

INSTAGRAM/anticitera.cafe
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este otoño, Morelia se llena de colores, aromas y creatividad con el taller “Pumpkin Art”, que se llevará a cabo el domingo 12 de octubre en Anticitera Café a las 11:00 de la mañana.

Este evento invita a los asistentes a dejar fluir su lado artístico mientras pintan una calabaza de yeso en un ambiente íntimo y acogedor. Todo esto acompañado de un desayuno ligero, pinceles, colores y la calidez que solo un café moreliano puede ofrecer.

El evento está diseñado para quienes desean reconectar consigo mismos a través del arte, en un entorno relajado acompañado de café, hojas secas y la atmósfera otoñal de la capital michoacana.

El costo de participación es de $500 pesos, con materiales incluidos. La cita es a las 11:00 de la mañana, y el cupo es limitado, por lo que se recomienda reservar con anticipación al número 443 492 5297.

