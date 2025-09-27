Pumpkin Art en Morelia: la experiencia otoñal que no sabías que necesitabas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este otoño, Morelia se llena de colores, aromas y creatividad con el taller “Pumpkin Art”, que se llevará a cabo el domingo 12 de octubre en Anticitera Café a las 11:00 de la mañana.

Este evento invita a los asistentes a dejar fluir su lado artístico mientras pintan una calabaza de yeso en un ambiente íntimo y acogedor. Todo esto acompañado de un desayuno ligero, pinceles, colores y la calidez que solo un café moreliano puede ofrecer.