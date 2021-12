Puestos ambulantes vuelven a la avenida Lázaro Cárdenas

Otra de las problemáticas que se ha registrado en la apertura de la avenida es que pese a que las autoridades de la administración anterior habían llegado a un acuerdo con los vendedores ambulantes de no invadir el espacio, esto no fue así, pues nuevamente se colocaron en esta zona pese a que el día de ayer se les había comentado que ya no se podían ubicar ahí y tenían que regresar a las calles aledañas en donde fueron ubicados y donde se les dio un lugar durante el tiempo que se llevó a cabo la obra.

Sin embargo, este viernes los comerciantes hicieron caso omiso y se ubicaron sobre las banquetas, algunos prácticamente invadiendo la mitad de las banquetas, tal como estaban antes de que se rehabilitara la avenida Lázaro Cárdenas, habrá que esperar qué van a hacer las autoridades con esta situación que no es nueva.

AC