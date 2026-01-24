Pruebas avanzan: ITEM decidirá en febrero futuro de la ruta a Altozano por Ramal Camelinas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Instituto del Transporte del Estado de Michoacán (ITEM) podría dar luz verde a una de las rutas del transporte público que van a Altozano por la zona del Ramal Camelinas; la directora, María Elena Huerta Moctezuma comentó que la determinación final se dará a conocer en febrero próximo.

En entrevista para MIMORELIA.COM, la funcionaria indicó que hasta el momento la prueba ha sido exitosa, pero dejó en claro que todavía no hay números definitivos y se tienen que hacer los estudios técnicos correspondientes para definir si se queda una o las dos rutas que se pusieron a prueba durante estas últimas semanas.

"Hay que tener muy claro que estos periodos son atípicos, por eso se inició en diciembre, porque queríamos medir esa afluencia porque aumenta hacia los centros comerciales por las fiestas, posadas y vacaciones", refirió al precisar que en enero es menor.