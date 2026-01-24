Pruebas avanzan: ITEM decidirá en febrero futuro de la ruta a Altozano por Ramal Camelinas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Instituto del Transporte del Estado de Michoacán (ITEM) podría dar luz verde a una de las rutas del transporte público que van a Altozano por la zona del Ramal Camelinas; la directora, María Elena Huerta Moctezuma comentó que la determinación final se dará a conocer en febrero próximo.
En entrevista para MIMORELIA.COM, la funcionaria indicó que hasta el momento la prueba ha sido exitosa, pero dejó en claro que todavía no hay números definitivos y se tienen que hacer los estudios técnicos correspondientes para definir si se queda una o las dos rutas que se pusieron a prueba durante estas últimas semanas.
"Hay que tener muy claro que estos periodos son atípicos, por eso se inició en diciembre, porque queríamos medir esa afluencia porque aumenta hacia los centros comerciales por las fiestas, posadas y vacaciones", refirió al precisar que en enero es menor.
De acuerdo a la directora, se identificaron dos orígenes de usuarios que han visto factible esta ruta; una que va directo al centro comercial de Altozano, a la zona residencial y a las mismas escuelas. Las rutas que se pusieron a prueba fue la Roja 3 y la Negra 1 con un intervalo promedio de 15 minutos cada unidad para el tránsito en la zona del Ramal Camelinas sin paradas.
Enfatizó que se detectó en la prueba el trasbordo de los usuarios hacia Jesús del Monte al subir por el Ramal Camelinas, pero también aquellos que van al oriente de la ciudad sin tener que cruzar por Santa María.
"Creemos que si hay factibilidad, no está cerrado aún, pero hasta ahorita hemos tenido buenos comentarios, tanto de los transportistas como de los usuarios", concluyó.
BCT