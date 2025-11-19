Proyecto de presupuesto de ingresos de Morelia por más de 5 mil mdp

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El monto estimado de ingresos para el proyecto de presupuesto de Morelia en 2026 asciende a 5 mil 22 millones 531 mil 774 pesos, cifra que será analizada este día por las comisiones unidas de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, y de Hacienda y Deuda Pública del Congreso de Michoacán.

La reunión está prevista para esta tarde, y, según versiones al interior del Poder Legislativo, se prevé la presencia del alcalde capitalino Alfonso Martínez Alcázar, quien acudiría a defender el proyecto, aprobado por el Cabildo moreliano en septiembre pasado.

Entre los detalles del documento destacan los siguientes puntos:

Incremento general del 8% en cuotas y tarifas , respecto a la Ley de Ingresos 2025.

Sustitución de los conceptos “corridas de toros, novilladas y festivales taurinos” por los términos “musicales y festivales culturales”.

Ajuste a la tarifa mínima del impuesto predial: De 7.3 a 7.6 UMAS en predial urbano. De 6.1 a 6.3 UMAS en predial rústico.

Incremento en la cuota por servicio de alumbrado público, que pasa de 24 a 25.92 pesos.

En comparación con el presupuesto de ingresos proyectado para 2025 —de 4 mil 598 millones de pesos—, la propuesta para 2026 representaría un aumento de 424 millones 355 mil 133 pesos.

