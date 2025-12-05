Proyecto de Naranti invita a la ciudadanía a cumplir sueños de la niñez moreliana

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el proyecto Unplugged by Naranti se busca difundir las cartas y sueños de niñas y niños de casas hogar y colonias vulnerables de Morelia, con el fin de obtener donaciones para cumplirlos durante esta temporada.

En rueda de prensa, por parte de Naranti señalaron que impulsan este proyecto cuyo objetivo es que la población pueda “desenchufarse” del contenido habitual de los dispositivos y dirigir la mirada hacia historias que inspiren solidaridad.

“En nuestros medios vamos a reproducir cartas y sueños de niños de casas hogares y de colonias vulnerables, y buscamos cambiar estos slogans que llevan los espectaculares por estos sueños y cumplirlos (…)”, señalaron.

Por consiguiente, destacaron que esta iniciativa se realiza en coordinación con el DIF Morelia, institución que contribuye a identificar a las niñas y niños de Morelia e incluso de las tenencias, para que, mediante este proyecto se puedan cumplir sus deseos.

En este tenor, el director general del DIF Morelia, José Manuel Álvarez Lucio, expresó su agradecimiento por participar nuevamente en una iniciativa conjunta, al recordar que ya han colaborado en otros proyectos.

Agregó que, cada año, el DIF Morelia en esta temporada entrega cobijas y lleva a cabo una cena (y ahora una subasta) con causa, para recaudar recursos que permitan apoyar a los Reyes Magos en la entrega de juguetes en zonas de difícil acceso.

Por ello, destacó la importancia del proyecto de Naranti para dar a conocer los sueños y necesidades de las y los menores.

“Hemos leído cartas que van a los Reyes Magos y, en verdad, hay quienes piden lo más básico, como cariño, paz; claro, también juguetes. Pero, lejos de esto, piden lo básico”, enfatizó el director:

Para concluir, representantes de Naranti señalaron que el proyecto se realizará del 6 de diciembre al 6 de enero, periodo en el que, a través de la página web de la campaña https://unplugged.naranti.org, las y los interesados podrán consultar las cartas y elegir entre donar económicamente o realizar una donación en especie.

Por lo tanto, invitaron tanto a empresas como a la sociedad civil a sumarse para llevar ilusión a niñas y niños en esta temporada.

