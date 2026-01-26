Proyectarán "Valor sentimental", nominada al Oscar, en Clavijero de Morelia

Dirigida por el noruego Joachim Trier, Valor sentimental (Sentimental Value) sigue a Nora y Agnes, dos hermanas que, tras la muerte de su madre, deben enfrentar una compleja reunión con su padre ausente, Gustav Borg, un reconocido cineasta. El conflicto familiar se reaviva cuando él propone a Nora protagonizar su nueva película, y al ser rechazada, recurre a una joven actriz extranjera, lo que desata heridas no resueltas.

La película ha recibido una extraordinaria acogida internacional, con aplausos en festivales como Cannes y críticas que destacan su delicado tratamiento de emociones humanas. El elenco incluye a Renate Reinsve, Elle Fanning, Stellan Skarsgård e Inga Ibsdotter Lilleaas, todos reconocidos por sus actuaciones conmovedoras y honestas.

Actualmente, Valor sentimental está nominada a nueve premios Oscar, incluyendo Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Actriz y Mejor Película Internacional, consolidándose como una de las producciones más relevantes del año. Su proyección en Morelia representa una oportunidad excepcional para el público michoacano de presenciar una obra que está marcando la conversación cinematográfica global.