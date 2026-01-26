Proyectarán "Valor sentimental", nominada al Oscar, en Clavijero de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este martes 27 de enero a las 17:00 horas, el público de Morelia podrá disfrutar de la aclamada película Valor sentimental en una función gratuita en el Centro Cultural Clavijero, como parte del ciclo Trilogía de Estrenos impulsado por la Videoteca María Rojo.
La proyección se llevará a cabo en el auditorio del recinto, con acceso libre para todas las personas interesadas en el cine de autor.
La actividad forma parte de la campaña #MichoacánCulturaViva, una iniciativa estatal que busca acercar contenidos culturales de calidad a la población. Valor sentimental, dirigida por el noruego Joachim Trier, tiene una duración de 135 minutos y es reconocida por su profunda exploración del duelo, la memoria y los lazos familiares. La función representa una oportunidad única de ver en pantalla grande una de las películas más destacadas del cine europeo reciente.
“Volver a casa nunca es sencillo cuando el pasado sigue ahí”, señala el cartel oficial de la película, que anticipa la atmósfera emocional que la historia propone. Esta proyección en Morelia es también una forma de sumarse a la conversación internacional en torno a las obras más reconocidas de la temporada de premios.
Dirigida por el noruego Joachim Trier, Valor sentimental (Sentimental Value) sigue a Nora y Agnes, dos hermanas que, tras la muerte de su madre, deben enfrentar una compleja reunión con su padre ausente, Gustav Borg, un reconocido cineasta. El conflicto familiar se reaviva cuando él propone a Nora protagonizar su nueva película, y al ser rechazada, recurre a una joven actriz extranjera, lo que desata heridas no resueltas.
La película ha recibido una extraordinaria acogida internacional, con aplausos en festivales como Cannes y críticas que destacan su delicado tratamiento de emociones humanas. El elenco incluye a Renate Reinsve, Elle Fanning, Stellan Skarsgård e Inga Ibsdotter Lilleaas, todos reconocidos por sus actuaciones conmovedoras y honestas.
Actualmente, Valor sentimental está nominada a nueve premios Oscar, incluyendo Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Actriz y Mejor Película Internacional, consolidándose como una de las producciones más relevantes del año. Su proyección en Morelia representa una oportunidad excepcional para el público michoacano de presenciar una obra que está marcando la conversación cinematográfica global.