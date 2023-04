Proyectarán concierto de Coldplay en el Teatro Mariano Matamoros este domingo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este domingo 23 de marzo se proyectará el concierto de la banda Coldplay "Music Of The Spheres: Live At River Plate" en el Teatro Mariano Matamoros, en la pantalla removible más grande de Latinoamérica, con proyección láser de última generación, sistema de sonido Dolby Atmos envolvente 360 y 43 bocinas ubicadas estratégicamente en el teatro.



El metraje fue grabado durante las diez noches en las que Coldplay agotó todas las entradas en el estadio River Plate de Buenos Aires, este espectacular concierto cuenta con sonido remasterizado e impresionantes efectos visuales del director Paul Dugdale, ganador de un BAFTA y nominado a un Grammy, incluyendo una gran cantidad de metraje inédito. Luces, láseres, fuegos artificiales y pulseras LED llenan la pantalla en un concierto que The Times ha calificado como "el mayor espectáculo de música en directo de la historia".