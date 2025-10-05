Proyección especial en el Museo Casa Natal de Morelos: el horror cobra vida este domingo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este domingo 5 de octubre, el Museo Casa Natal de Morelos será sede del estreno en México del largometraje internacional The Red Book Ritual – Gates of Hell (El ritual del libro rojo: La puerta del infierno), como parte del Animal Film Fest 2025.

La proyección especial comenzará a las 6:00 de la tarde con entrada gratuita, en el recinto ubicado en la calle Corregidora 113, en el Centro Histórico de Morelia. El evento forma parte de las actividades conmemorativas por el 60 aniversario del museo.