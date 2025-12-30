Proximidad social, nueva estrategia de la Guardia Civil para reforzar confianza y seguridad entre los morelianos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- “De favor, para que apague su motor, Tejo. Para que apagues tu motor, de favor”, es el llamado de los oficiales que integran la nueva unidad del Grupo de Reacción Inmediata Motorizado (GRIM) de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), quienes, a través de recorridos de seguridad y de proximidad social, buscan generar confianza, convivencia y seguridad entre los morelianos.
MiMorelia.com tuvo la oportunidad de acompañar al nuevo agrupamiento en una jornada laboral; los recorridos preventivos se realizan en las colonias con mayor incidencia delictiva y acorde al reloj criminológico que se analiza en las Mesas de Paz. Los elementos de la Guardia Civil forman parte de la corporación desde tiempo atrás, pero para integrar esta nueva unidad tuvieron que pasar por diversos exámenes, con el objetivo de reforzar la política de cero tolerancia y la no comisión de actos de corrupción, resaltó el encargado del agrupamiento, Eduardo Aguilera González.
El comandante puntualizó que la unidad de reciente creación tiene como función primordial dar atención inmediata a las emergencias que se susciten en Morelia, municipio donde arrancaron funciones en semanas pasadas y donde, hace unos días, fueron foco de atención tras el ataque a policías sobre la Calzada La Huerta.
Vigilar el cumplimiento de la Ley Nacional de Justicia Cívica, comentó, forma parte de las funciones de este grupo motorizado, el cual está integrado por mujeres y hombres que tienen la facultad de realizar inspecciones de carácter preventivo, efectuar entrevistas como primer contacto y determinar si es o no necesaria la detención de la o las personas involucradas para ser remitidas a la Justicia Cívica, mejor conocida como Barandillas. Ahí, el juez puede dictaminar la sanción correspondiente, que puede ir desde una multa económica, arresto hasta por 36 horas o servicio comunitario.
La revisión a personas que ingieren bebidas embriagantes en la vía pública, vehículos o motocicletas con alguna sospecha, así como el incumplimiento de la Ley de Tránsito e irregularidades detectadas durante los recorridos, forman parte de las actividades diarias de esta agrupación. Para integrarse al GRIM, los elementos tuvieron que pasar por dos procesos de selección: uno relacionado con su perfil y desempeño policial desde su incorporación a la Guardia Civil, y otro enfocado en el manejo de motocicletas y pruebas de condición física para cumplir con los requisitos de adscripción.
RPO