Proximidad social, nueva estrategia de la Guardia Civil para reforzar confianza y seguridad entre los morelianos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- “De favor, para que apague su motor, Tejo. Para que apagues tu motor, de favor”, es el llamado de los oficiales que integran la nueva unidad del Grupo de Reacción Inmediata Motorizado (GRIM) de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), quienes, a través de recorridos de seguridad y de proximidad social, buscan generar confianza, convivencia y seguridad entre los morelianos.

MiMorelia.com tuvo la oportunidad de acompañar al nuevo agrupamiento en una jornada laboral; los recorridos preventivos se realizan en las colonias con mayor incidencia delictiva y acorde al reloj criminológico que se analiza en las Mesas de Paz. Los elementos de la Guardia Civil forman parte de la corporación desde tiempo atrás, pero para integrar esta nueva unidad tuvieron que pasar por diversos exámenes, con el objetivo de reforzar la política de cero tolerancia y la no comisión de actos de corrupción, resaltó el encargado del agrupamiento, Eduardo Aguilera González.