Proximidad social, nueva estrategia de la Guardia Civil para reforzar confianza y seguridad entre los morelianos

VERÓNICA TORRES
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- “De favor, para que apague su motor, Tejo. Para que apagues tu motor, de favor”, es el llamado de los oficiales que integran la nueva unidad del Grupo de Reacción Inmediata Motorizado (GRIM) de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), quienes, a través de recorridos de seguridad y de proximidad social, buscan generar confianza, convivencia y seguridad entre los morelianos.

MiMorelia.com tuvo la oportunidad de acompañar al nuevo agrupamiento en una jornada laboral; los recorridos preventivos se realizan en las colonias con mayor incidencia delictiva y acorde al reloj criminológico que se analiza en las Mesas de Paz. Los elementos de la Guardia Civil forman parte de la corporación desde tiempo atrás, pero para integrar esta nueva unidad tuvieron que pasar por diversos exámenes, con el objetivo de reforzar la política de cero tolerancia y la no comisión de actos de corrupción, resaltó el encargado del agrupamiento, Eduardo Aguilera González.

“Los elementos que conforman esta unidad son especializados en la conducción de unidades policiales tipo motocicleta, pero los caracteriza su vocación de servicio y, de igual forma, la capacitación que tienen para el trato con estricto apego a los derechos humanos hacia la ciudadanía, así como una política de cero tolerancia ante actos de corrupción o malas prácticas”
dijo
El comandante puntualizó que la unidad de reciente creación tiene como función primordial dar atención inmediata a las emergencias que se susciten en Morelia, municipio donde arrancaron funciones en semanas pasadas y donde, hace unos días, fueron foco de atención tras el ataque a policías sobre la Calzada La Huerta.

Vigilar el cumplimiento de la Ley Nacional de Justicia Cívica, comentó, forma parte de las funciones de este grupo motorizado, el cual está integrado por mujeres y hombres que tienen la facultad de realizar inspecciones de carácter preventivo, efectuar entrevistas como primer contacto y determinar si es o no necesaria la detención de la o las personas involucradas para ser remitidas a la Justicia Cívica, mejor conocida como Barandillas. Ahí, el juez puede dictaminar la sanción correspondiente, que puede ir desde una multa económica, arresto hasta por 36 horas o servicio comunitario.

“—¿Aquí se hace una revisión general?— Sí, aquí podemos ver que los elementos proceden a abordar la unidad para realizar una inspección de carácter preventivo por las características del vehículo; es un vehículo que cuenta con polarizado y, al parecer, vienen dos o tres masculinos abordándolo. Se procede a una inspección de carácter preventivo, con base en el artículo 21 constitucional y el 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que facultan el acto de molestia y la actuación de los oficiales para llevar a cabo una entrevista como primer contacto y, posteriormente, la inspección del vehículo”
explicó

La revisión a personas que ingieren bebidas embriagantes en la vía pública, vehículos o motocicletas con alguna sospecha, así como el incumplimiento de la Ley de Tránsito e irregularidades detectadas durante los recorridos, forman parte de las actividades diarias de esta agrupación. Para integrarse al GRIM, los elementos tuvieron que pasar por dos procesos de selección: uno relacionado con su perfil y desempeño policial desde su incorporación a la Guardia Civil, y otro enfocado en el manejo de motocicletas y pruebas de condición física para cumplir con los requisitos de adscripción.

“Aquí tenemos una política de cero tolerancia a actos de corrupción, consigna que viene desde el señor gobernador y nuestro señor secretario: recuperar la confianza de la ciudadanía en la Guardia Civil, a través de estas prácticas”
concluyó
