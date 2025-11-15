Protesta “pacífica” termina con dos periodistas golpeadas por la policía y tres detenidos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Lo que fue una protesta pacífica y en orden, llena de manifestaciones en exigencia de justicia, seguridad y paz, terminó con dos periodistas agredidas por la policía y tres personas detenidas por alterar el orden público, manchando con ello lo que había sido un reclamo ciudadano por un México mejor.

Cientos de morelianos se dieron cita para ser partícipes en la marcha de este 15 de noviembre, convocada por la Generación Z, misma que partió de la Plaza del Caballito y culminó frente al Palacio de Gobierno, edificio que fue “blindado” con vallas metálicas.

Durante su recorrido, los manifestantes alzaron la voz exigiendo un alto a las extorsiones, justicia para las víctimas de la violencia, paz para Michoacán y México, así como expresaron su rechazo hacia los distintos niveles de gobierno y partidos políticos.

En la protesta participaron familias completas, hubo niños, jóvenes, adultos y personas mayores; y a pesar de tratarse de una marcha por hartazgo, se desarrolló con orden y sin incidencias. Al concluir, la mayoría de los asistentes comenzaron a retirarse.

Minutos después, un grupo de jóvenes se acercó a un costado del Palacio, donde se encontraban elementos del Agrupamiento de Restablecimiento del Orden Público, comenzando un intercambio de agresiones verbales que rápidamente escaló. Los inconformes lanzaron huevos, piedras y diversos objetos contra los uniformados.

Los policías replegaron a los jóvenes y detuvieron al menos a tres personas, identificadas como Luis Arturo, de 23 años; Jorge Iván, de 21; y Eduardo, de 17 años. Todos fueron trasladados al Centro de Detenciones del Estado, por alterar el orden público.

Los elementos de seguridad también sometieron al reportero Jafet Pineda, lo que provocó que otros periodistas se aproximaran para exigir su liberación, al tiempo que documentaban lo que estaba ocurriendo.

Lo anterior desató un zafarrancho, en el que los policías, mediante empujones, trataban de evitar que los comunicadores se acercaran. Uno de los granaderos, usando su escudo, golpeó a la periodista Liliana Jiménez, ocasionándole una herida cortante en el rostro.

En medio de la agresión también fue golpeada la reportera Jannia Serriteño, de Radio Ranchito, mientras que Verónica García de Posdata, Javier Guerrero de El Sol de Morelia y Amanda Bautista también recibieron empujones y golpes menores.

Las periodistas Liliana y Jannia fueron atendidas en el lugar por paramédicos de la Guardia Civil; la primera de ellas requirió sutura debido a la herida que presentaba, mientras que Jafet fue liberado momentos después.

Ante lo sucedido, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informó:

“La Unidad de Asuntos Internos inició una carpeta de investigación en contra del elemento de la Guardia Civil que agredió a una periodista, una vez concluida la marcha de este sábado”.

“Tras revisar las cámaras de videovigilancia, se detectó a un agente con equipo antimotín, de quien ya se solicitó su información para realizar el proceso conducente y darlo de baja de manera inmediata de la institución; asimismo, se abrirán las investigaciones conforme a lo establecido en la normativa vigente”.

“A la par, continúan los procesos de investigación para corroborar el actuar de los policías que se encontraban en la zona; en caso de resultar más agentes relacionados, serán sancionados conforme al reglamento interno”.